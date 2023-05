Kontuzja uda, jaką Iga Świątek odniosła w meczu na turnieju WTA w Rzymie, sprawia, że notowania Polki przed Roland Garros nieco spadły. A przynajmniej w oczach ekspertów. Co prawda uraz nie wydawał się zbyt poważny (gdyby było inaczej Iga zapewne nawet by nie poleciała do Paryża), ale i tak wkradła się niepewność.

Podsycana jest ona faktem, że przewaga niespełna 22-latki w rankingu WTA stopniała. Obecnie wynosi ona 1399 pkt nad drugą Aryną Sabalenką, 3735 pkt nad trzecią Jessicą Pegulą i 3850 pkt nad czwartą Jeleną Rybakiną. W razie, gdyby Świątek poszło źle we French Open, może już niebawem zamienić się pozycjami z konsekwentnie skracającą dystans Białorusinką.

John McEnroe twierdzi, że co prawda "na kortach ziemnych Iga jest o krok przed wszystkimi", ale teraz może mieć to niewielkie znaczenie. "Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina mogą ją zdmuchnąć z kortu. Serwują i uderzają z wielką siłą. Zawodniczki tego typu mogą sprawić Świątek problemy" - powiedział w rozmowie z Eurosportem.

Nie jest osamotniony w ocenie sytuacji.

Świątek została zapytana o decyzję Nadala. „Ciężko było patrzeć”. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Co z Igą Świątek na Roland Garros 2023? "Wszystko wygląda inaczej niż w poprzednim roku"

"Mimo triumfu w Stuttgarcie, tegoroczne zawody w Madrycie i Rzymie pokazały, że choć Iga Świątek jest wzorem kobiecego tenisa na mączce, to w starciach w ramach rozkwitającej 'wielkiej trójki' niewiele różni się od rywalek " - wyjaśnia portal OptaAnalyst. Swoje trzy grosze dorzuca Casey Dellacqua. Jej zdaniem to Sabalenka będzie triumfowała w Paryżu.

Wybieram ją ze względu na to, że wygrała ze Świątek w finale w Madrycie. To jej ogromne zwycięstwo. Jej silne uderzenie będzie bardzo niebezpieczną bronią na kortach w Paryżu ~ - twierdzi w rozmowie z Ausopen.

Przy okazji odnosi się do tematu urazu Świątek. "Jeśli jest w pełni zdrowia, to nie można nie stawiać jej w roli faworytki. Nie jestem na miejscu, ale z tego, co czytam i co słyszę, wydaje się, że reakcja Polki [na kontuzję] była trochę zapobiegawcza. Nie wiem, czy nie za bardzo się na tym skupiamy" - dzieli się przemyśleniami.

"Iga Świątek to wielka faworytka i obrończyni tytułu w tym turnieju. Potencjalną rywalką Polki w ćwierćfinale mogłaby być Cori Gauff, z którą rok temu Świątek mierzyła się w finale. To bardzo trudna ścieżka dla Świątek " - ocenia z kolei ekspert Fernando Murci.

Alex Corretja zwraca uwagę na to, że tegoroczny Roland Garros będzie dla Igi wyjątkowym wyzwaniem . "Dużo zależy od tego, jak szybko Iga dojdzie do siebie po kontuzji, jakiej doznała we Włoszech. Fizycznie i psychicznie, bo to zawsze zostawia jakiś ślad w głowie. Tym razem wszystko wygląda inaczej niż w poprzednim roku, gdy wszystko szło po myśli Świątek. Wygrywała mecz za meczem i turniej za turniejem. Wiem jednak, że ona mocno pracuje nad stroną mentalną, więc powinna sobie poradzić. Dobrze dla kobiecego tenisa, że pojawiły się sportsmenki tej klasy, co Rybakina, Sabalenka i Świątek" - spuentował.

Na zdjęciu Iga Świątek triumfująca podczas Roland Garros 2022. / Gao Jing/Xinhua News/East News / East News

Kiedy mecz Igi Świątek w Roland Garros? Z kim zagra? [Data, godzina, transmisja]

W meczu pierwszej rundy wielkoszlemowego French Open nasza tenisistka zmierzy się z Hiszpanką Cristiną Bucsą . Spotkanie zaplanowano na wtorek, 30 maja. Spotkanie rozpocznie się w godzinach 15.30 - 16.00. Będzie to trzecie tego dnia starcie na korcie centralnym Philippe Chatrier.



Transmisję przeprowadzi stacja Eurosport 1. Relacja tekstowa online na żywo , materiały i ciekawostki na Interii Sport .

Iga Światek zwyciężyła we French Open 2022 / Robert Prange / AFP

Aryna Sabalenka i Iga Świątek / AFP