Zaskakujący ruch Sabalenki. Wybuchła afera. Co za decyzja organizatorów

Tegoroczny Roland Garros może być przełomowym turniejem dla Aryny Sabalenki . Białorusinka ma wielką szansę na to, by strącić z tronu Igę Świątek i awansować na szczyt rankingu WTA. Jak na razie 25-latka radzi sobie w Paryżu wyśmienicie. W piątek 25-latka zapewniła sobie awans do czwartej rundy, pokonując rosyjską tenisistkę Kamilę Rachimową .

Roland Garros. Aryna Sabalenka nie przyszła na konferencję. "Nie czuję się bezpieczna"