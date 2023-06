Zaskakujący ruch Aryny Sabalenki. Białorusinka wprost o Aleksandrze Łukaszence

Aryna Sabalenka po pokonaniu Eliny Switoliny w końcu wzięła udział w otwartej dla mediów konferencji prasowej. Podczas spotkania z dziennikarzami nie uciekła od niewygodnego dla niej tematu wojny na Ukrainie i działań Białorusi. - Mówiłam to wielokrotnie - nie popieram wojny. Nie chcę, by my mój kraj był w nią zaangażowany - stwierdziła wiceliderka rankingu WTA, która może w Paryżu strącić z tronu Igę Świątek. - Nie popieram wojny, więc obecnie nie popieram Aleksandra Łukaszenki - dodała.