- To moja podróż. Wiem, że to jest bardzo trudny turniej, ale mam duże doświadczenie z ostatnich lat. Skupiam się tylko na tym, co będzie, nie na tym, co już było - zapewniała po meczu Iga Świątek , która zwycięstwem sprawiła sobie piękny prezent na obchodzone w środę 22. urodziny.