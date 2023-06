Zacięty bój wielkiej rywalki Świątek. Ukrainka postawiła się faworytce

Ukrainka tak naprawdę wraca do wielkiego tenisa, ponieważ w październiku ubiegłego roku urodziła dziecko. Do treningów wróciła na początku 2023. I powolutku pokazywała, że stać ją na dobrą grę. W Saint Malo doszło do półfinału, a w Strasburgu, imprezie zakończonej tuż przed Rolandem Garrosem, już wygrała.