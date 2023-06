Wygrana Igi Świątek zrobi wielką różnicę. Także finansową. Ogromne kwoty

Jak wychodzi się na kort nie myśli się pieniądzach. To może frazes., ale prawdziwy. 22-letnia raszynianka nie będzie sobie od 15.00 zaprzątać głowy, ile ma jeszcze do zarobienia.

Jednak różnica za triumf, a tylko bycie w finale jest ogromna. Świątek ma już zagwarantowane 1 150 000 euro. Gdyby jednak wygrała, to otrzymałaby aż 2 300 000 euro! Jest więc o co grać i to nie tylko w kwestii sportowej.