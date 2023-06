Wraca przykry temat po triumfie Igi Świątek. Rywalka grzmi. "Okropnie"

Wielki finał rywalizacji kobiet w wielkoszlemowym French Open między Igą Świątek a Czeszką Karoliną Muchovą dostarczył skrajnych emocji, jednak nie wszyscy mogli go obejrzeć na żywo. Bilety były wyprzedane, jednak wiele krzesełek pozostało pustych, co jest kamyczkiem do ogródka organizatorów.