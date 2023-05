Wiemy, kiedy Iga Świątek zagra z Claire Liu. Polka jest faworytką

22-letnia Polka zaczęła tegoroczną imprezę od meczu z Hiszpanką Cristiną Bucsą. W pierwszym secie było to wyrównane spotkanie, ale potem dominowała już nasza tenisistka, wygrywając 6:4, 6:0 .

W kolejnej rundzie zmierzy się z Liu. To będzie już trzeci mecz pomiędzy tymi zawodniczkami. Oba wygrała Świątek, ale w 2019 roku, w kwalifikacjach do turnieju w Auckland, potrzebowała na to trzech setów, a w tegorocznym Indian Wells straciła zaledwie gema .