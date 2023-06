Wiemy, kiedy Iga Świątek zagra ćwierćfinał. To będzie rewanż

Jako pierwsze w środę na kort wyjdą Tunezyjka Ons Jabeur (7.) i Brazylijka Beatriz Haddad Maia (14.). One zaczną o 11.00. Po zakończeniu ich spotkania zobaczymy ostatni kobiecy ćwierćfinał, w którym Świątek (1.) z Gauff (6.).

Gdy Świątek i Curenko wyszło na kort, to nie spędziły na nim długo czasu. Przy stanie 5:1 dla Polki rywalka musiała poddać mecz, gdyż źle się czuła .

- Iga musi być maksymalnie skoncentrowana podczas tego meczu. To jest tenis. Zawsze może się przytrafić słabszy dzień, a jednocześnie wybitnie dobrze będzie się grało Gauff. Dojdzie do sensacji i potem wszyscy będą pytali "dlaczego". Ano dlatego, że to są ludzie, a nie roboty i mają swoje słabości" - powiedział w rozmowie z PAP-em Paweł Ostrowski, były trener Angeliki Kerber.