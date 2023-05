Wielkie "odrodzenie" rywalki Igi Świątek. Nagle padł temat finału z Polką

Coco Gauff awansowała we wtorek do drugiej rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa dzięki zwycięstwu nad Rebeką Masarovą. Nie przyszło ono całkiem łatwo, bo Amerykanka przegrała pierwszego seta, była jednak w stanie odwrócić losy rywalizacji. W wywiadzie pomeczowym padł temat zeszłorocznej porażki w finale French Open z Igą Świątek. - Mamy 2023 rok, to już przeszłość, więc się tym nie martwię - powiedziała.