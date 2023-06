Wielki Djoković przeszedł do historii. Co za osiągnięcie. Przed nim już tylko jedna legenda

Tytuł mistrza Rolanda Garrosa w 2023 roku był dla Novaka Djokovicia 23. wielkoszlemowym zwycięstwem w karierze . Przebił on tym samym wynik Rafaela Nadala, z którym do tej pory dzielił pierwsze miejsce w historii tenisa. Teraz Serb jest samodzielnym liderem tego historycznego rankingu. Trzecie miejsce należy do Rogera Federera, który skompletował 20 pucharów.

Novak Djoković pisze historię Wielkiego Szlema. Niedługo będzie najlepszy w historii

Novakowi Djokoviciowi brakuje więc już tylko jednego tytułu, aby zrównać się z Margaret Court i dwóch, aby ją wyprzedzić. Co to by była za historia, gdyby Serb zrobił to, wygrywając dwa pozostałe turnieje 2023 roku. Zostałby wówczas pierwszym od 1988 roku przedstawicielem dyscypliny, który zgarnął wszystkie cztery puchary w jednym roku - do tej pory triumfował na Australian Open i na Rolandzie Garrosie. Do tego jednak bardzo daleka droga - wygranie Wimbledonu i US Open będzie dla Serba niesamowicie trudnym zadaniem.