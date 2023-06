Wielka rywalka Igi Świątek w końcu to zrobiła. Najlepszy wynik w karierze

Tymczasem zawodniczka z Kasr Hallal w każdym innym turnieju wielkoszlemowym była już co najmniej w ćwierćfinale, a w Wimbledonie i US Open zagrała nawet w finałach. To było przed rokiem i w Londynie przegrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną, natomiast w Nowym Jorku z Polką Igą Świątek.