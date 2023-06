Wielka rywalka Igi Świątek odpadła. Sensacja w półfinale French Open

W półfinałach French Open nietrudno było wskazać faworytki. Jeśli jednak trzeba byłoby wskazać, która zawodniczka ma większe szanse na sprawienie niespodzianki to byłaby to Beatriz Haddad Maia, czyli rywalka Świątek. Brazylijka gra ostatnio bardzo dobrze i wspięła się na czternaste miejsce w rankingu.

W tym sezonie powoli odrabia strata - zagrała w ćwierćfinale w Dubaju, Indian Wells i 1/8 finału w Rzymie. Do French Open przystąpiła jako 43. zawodniczka rankingu i w związku z tym nie była rozstawiona. Po drodze do półfinału pokonała m. in. Marię Sakkari (8 WTA) czy Irinę Begu (23 WTA).

Co innego jednak Sabalenka, która jest bardzo zdeterminowana, bo jest o krok od zdetronizowania Światek. Wokół Białorusinki atmosfera jest bardzo gęsta. Organizatorzy turnieju starają się, by nie dostawała trudnych pytań dotyczących jej ojczyzny Białorusi wspierającej Rosję, która napadła na Ukrainę. Konferencje prasowe zawodniczki mają być ukrywane lub odwoływane. A kiedy w ćwierćfinale Sabalenka pokonała Ukrainkę Elię Switolinę, ta w geście protestu nie podała jej ręki .

Tie break dla Muchovej

To zdeprymowało Sabalenkę. Pierwszego gema w drugim secie Czeszka wygrała do zera. W kolejnym przy podaniu rywalki znów spokojnie reagowała na zagrania Białorusinki, która w każdą piłkę starała się wkładać maksymalną siłę. W efekcie Muchova ją przełamała, ale za chwilę tę przewagę straciła.

Postawiona pod ścianą Sabalenka doprowadziła do remisu (5:5). Muchova odzyskała prowadzenie, ale mocne serwisy Białorusinki sprawiły, że znów doszło do tie breaka. W nim Czeszka przegrała szybko dwa swoje serwisy, było 2-4. Potem było 5-6, ale to Muchova serwowała, ale to nr 2 światowego tenisa wygrałą seta.