Wielka rywalka Igi Świątek nie zawiodła. Faworytka gra dalej w Roland Garros

Jelena Rybakina w ostatnich miesiącach prezentuje równą i wysoką formę, przez co obok Aryny Sabalenki i Igi Świątek jest wymieniana w gronie faworytek do zwycięstwa we French Open. Reprezentantka Kazachstanu ma na swoim koncie triumf w Wimbledonie oraz grę w finale Australian Open, a na kortach im. Rolanda Garrosa do tej pory nie udało jej się zaprezentować pełni możliwości.