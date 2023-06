Scena, do jakiej doszło po meczu Aryny Sabalenki z Eliną Switoliną, gdy ukraińska tenisistka nie podała ręki swojej rywalce, odbiły się szerokim echem między innymi w Rosji. Tamtejszy trener taekwondo Bołat Izutdinow w parszywych słowach podsumował takie zachowania Ukraińców mówiąc, że "nie mają etyki" i w taki sposób pokazują swoją "niecywilizowaną twarz". To kuriozalne, bowiem dokładnie takie stwierdzenia idealnie pasują do wojsk Władimira Putina, plądrujących ich kraj.