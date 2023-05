W Paryżu "pominęli" Igę Świątek. Kibice zniesmaczeni. "Wpadka"

Roland Garros jest drugim, po Australian Open, wielkoszlemowym turniejem w sezonie. Zmagania na kortach w Paryżu przykuwają uwagę kibiców na całym świecie, którzy z uwagą śledzą mecze swoich ulubieńców. Dużą popularnością cieszy się m.in. Iga Świątek, która przystąpi do French Open jako obrończyni turnieju i liderka rankingu WTA.

Iga Świątek "pominięta" przez Amazon Prime Video

Polka swój pierwszy mecz na paryskich kortach rozegra we wtorek 30 maja, kiedy to sprawdzi formę Cristiny Bucsy. Jak donosi Dominik Senkowski ze Sport.pl, "obecność" raszynianki daje się już odczuć na terenie kompleksu, w którym rozgrywane są spotkania. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w innych miejscach, gdzie swoje plakaty rozwiesił Amazon Prime Video. "Na kompleksie Roland Garros "dużo" Igi Światek promującej turniej. Na mieście zaś plakaty Amazon Prime, na których brakuje polskiej tenisistki" - donosił dziennikarz.

Amazon Prime Video jest jednym z dwóch, obok France TV, nadawców transmitujących mecze Roland Garros we Francji. Platforma streamingowa, która jest dostępna także w Polsce, turniej promuje wizerunkami Rafaela Nadala , który nie wystąpi w Paryżu z powodu kontuzji, lidera rankingu ATP Carlosa Alcaraza , Amerykanki Coco Gauff oraz Francuzki Caroliny Garcii.

Plakat wywołał poruszenie wśród kibiców. "Nie dać nr 1 dwukrotnej mistrzyni Roland Garros to 'lekka' wpadka" - napisała jedna z fanek. "Lekka to delikatnie powiedziane" - odpisał jej Senkowski. "Wszystko robione pod amerykańskich widzów i lokalnych może trochę. Mam nadzieję, że Iga Świątek im pokaże i dojdzie dalej, niż promowane tenisistki i tenisiści" - czytamy w kolejnym komentarzu.

Roland Garros 2023. Iga Świątek faworytką

Wprawdzie forma Igi Świątek stoi pod znakiem zapytania po tym, jak raszynianka odniosła kontuzję podczas turnieju w Rzymie, ale i tak 21-latka jest faworytką do triumfu w Paryżu. - Jeżeli coś miałoby jej przeszkodzić, to - wiem zabrzmi to banalnie - gorszy dzień. Słucham jednak wielu opinii, szczególnie ze świata NBA. Najwięksi koszykarze, mistrzowie tych rozgrywek jak chociażby Shaquille O’Neal, mówią o tym, że w sporcie na najwyższym poziomie występują takie niespodziewane kryzysy - zauważył w rozmowie z Interią komentator tenisa, Marek Furjan.