Ukrainka jeszcze "podłączyła" ją do gry, "prezentując" gema na 3:4, ale 28-latka nie potrafiła wyserwować wyrównania w drugim secie. Zamiast tego przegrała go 3:6. O wszystkim musiała więc zadecydować trzecia odsłona.

Elina Switolina w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa 2023

Hunter wyglądała w niej jednak tak, jakby została na ławce na korcie. Role z pierwszej partii się odwróciły - tym razem to Switolina wyszła na prowadzenie 4:0. Przy swoim podaniu nie dopuszczała przeciwniczki do choćby jednej równowagi. Spokojnie "dowiozła" wynik do końca, przełamując jeszcze Australijkę na 6:1 i tym samym awansując do trzeciej rundy French Open.