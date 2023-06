Aryna Sabalenka pokonała Elinę Switolinę w ćwierćfinale Rolanda Garrosa 6:4, 6:4 Spotkanie potrwało godzinę i 38 minut, ale dla wielu najważniejsze było to, co wydarzyło się tuż przed i po nim. Ukrainka nie podeszła do podania dłoni Białorusince. Zapowiadała przed meczem, że tak zrobi i tak też się stało.