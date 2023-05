Udany start Djokovicia. Zgłosił aspiracje do trzeciego tytułu w Paryżu

Novak Djoković w II rundzie Rolanda Garrosa. Aleksandar Kovacević w pokonanym polu

Dwukrotny triumfator French Open poczuł w swojej grze więcej luzu, mógł jeszcze bardziej ryzykować przy returnach. Próbował się także pobudzić, intensywnie dyskutując z głównym sędzią, a także krzycząc do siebie po jednej z wygranych wymian. Szukał zewnętrznych bodźców, bo spadająca temperatura spotkania mu ich nie dostarczała. Po chwili przełamał na 4:1 i potwierdził to na 5:1. Nie mógł wypuścić powiększenia przewagi w całym starciu i kilka chwil później zaczęła się trzecia odsłona rywalizacji.

Kovacević znowu zaczął od utraty podania. Mógł szybko odrobić straty, ale nie wykorzystał trzech break pointów. Co się odwlekło, to nie uciekło - w końcu po raz pierwszy przełamał Serba. Przy stanie 3:3 próbował nieco odważniejszych zagrań, w tym hot-doga, który miał być efektowny, a wyszedł nieefektywnie. Po chwili więc znowu stracił serwis i przegrywał 3:4, ale był w stanie wyrównać na 5:5. 22-krotny zwycięzca Szlemów serwował na mecz, ale go nie zamknął. W jego grę niespostrzeżenie wdała się nerwowość. Doszło do czegoś, czego niewielu się spodziewało: tie-breaka. Nie było w nim jednak większych emocji, Djoković prowadził 3-0, a końcowo wygrał 7-1 i jednocześnie zakończył całe spotkanie.