To musi być najlepsza akcja turnieju! Geniusz Alcaraza, rozbrajająca reakcja Djokovicia

Carlos Alcaraz z fenomenalnym punktem w meczu z Novakiem Djokoviciem

W pierwszym secie półfinału już tak łatwo jednak nie było. Djoković przyjął bowiem taktykę wyraźne dobraną pod neutralizowanie mocnych stron rywala i przyniosło to błyskawiczny efekt w postaci przełamania, które dało mu prowadzenie 3:1. Takiej sytuacji utytułowany Serb już nie wypuścił i po niespełna godzinie zapisał partię na swoim koncie. Na początku drugiej wyraźnie zmotywowany Alcaraz ruszył do odrabiania strat i w pewnym momencie zdobył punkt żywcem wyjęty z gry komputerowej. Musiał dobiec do loba zagranego w ostatnie centymetry kortu i tyłem do siatki postarać się utrzymać piłkę w grze. Nie tylko to zrobił, ale zagrał tak fenomenalnie, że trafił w samą linię i zapisał punkt po swojej stronie.