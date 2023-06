Iga Świątek w sobotę wygrała Rolanda Garrosa 2023, pokonując w finale Czeszkę Karolinę Muchovą w trzech setach (6:2, 5:7, 6:4) po dwóch godzinach i 49 minutach rywalizacji. W drodze do meczu o trofeum Polka okazywała się lepsza od Cristiny Bucsy, Claire Liu, Xinyu Wang, Łesi Curenko (krecz), Coco Gauff i Beatriz Haddad Maii. To czwarty triumf wielkoszlemowy raszynianki, w tym trzeci na paryskich kortach.

Jeszcze przed French Open jej fani mieli duże powody do niepokoju - ich ulubienica musiała się wycofać ze zmagań w Rzymie. W drugim secie ćwierćfinału z Jeleną Rybakiną doznała urazu uda i skreczowała w trzeciej partii. Tomasz Wiktorowski przyznał w rozmowie z Eurosportem, że w tych okolicznościach starcie finałowe z Muchovą kosztowało go sporo nerwów.

Iga Świątek o emocjach w finale Rolanda Garrosa. „Nagle poczułam się zmęczona tymi tygodniami". WIDEO

Tomasz Wiktorowski: "Iga Świątek przeszła przez wszystkie trudne momenty"

- Iga przeszła przez wszystkie trudne momenty w tym roku. Doznała poważnej kontuzji w Indian Wells, a następnie opuściła Miami. Po Rzymie do ostatniej chwili nie byliśmy pewni, czy będzie w stanie zagrać we French Open. Dlatego był to dla mnie najtrudniejszy mecz, odkąd zostałem jej trenerem - powiedział.