Szok na Roland Garros. Wielka rywalka Świątek wycofuje się z turnieju

W sobotę o godzinie 11:45 Jelena Rybakina miała rozegrać mecz III rundy Rolanda Garrosa z Sarą Sorribes Tormo . Do tego pojedynku ostatecznie nie doszło, a Hiszpanka awansowała do 1/8 finału z powodu wycofania się Kazaszki z turnieju .

- Byłam u doktora. To chyba koronawirus. A mój system immunologiczny osłabił się również z powodu alergii - dodała Kazaszka. Jelena Rybakina w tym roku chciała powalczyć o poprawienie swojego najlepszego wyniku na French Open. Do tej pory był to awans do ćwierćfinału w 2021 roku. Niestety, swoje plany będzie musiała odłożyć na kolejną odsłonę Rolanda Garrosa.