Świątek zagrożona przez Sabalenkę i Rybakinę? "Niewiele się różnią"

Iga Świątek już 29 maja wyjdzie po raz pierwszy na kort w czasie tegorocznego Rolanda Garrosa by zmierzyć się z Cristiną Bucsą. Choć Polka wymieniana jest jako główna faworytka do zgarnięcia kolejnego tytułu w Paryżu, to na trofeum z nadziejami spoglądają też Jelena Rybakina czy Aryna Sabalenka. Statystyki raszynianki przed grą na RG tymczasem z jednej strony budzą podziw, z drugiej... nieco niepokoją.