Świątek pokazała zdjęcie zza kulis. Krótki przekaz mistrzyni, to wystarczy

Nie była to łatwa potyczka - Muchova, która wcześniej zdołała ograć Arynę Sabalenkę, ani myślała przestraszyć się liderki rankingu WTA - i nawet urwała jej jednego seta. Ostatecznie jednak to Świątek mogła cieszyć się z wygranej 6:2, 5:7, 6:4.

Finał Rolanda Garrosa. Iga Świątek - Karolina Muchova. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek w pełni szczęścia. Czwarty taki triumf na jej koncie

Po ostatnim wywalczonym punkcie przyszedł już czas tylko na jedno - na zasłużoną celebrację, której nie zmąciła nawet... pewna nietypowa wpadka 22-latki . Nie zabrakło łez, wzruszeń i kolejnych fal wielkich owacji z trybun. To jednak nie wszystko.

O co dokładnie chodzi? Oczywiście o łączną liczbę wywalczonych przez nią tytułów wielkoszlemowych - od 10 czerwca ma bowiem na koncie trzy puchary paryskiej rywalizacji (2020, 2022, 2023) oraz jeden puchar US Open (2022).

Iga Świątek niebawem wyruszy do walki na kolejnym turnieju Wielkiego Szlema

Kiedy kolejna szansa na "poszerzenie gabloty"? Już na początku lipca - wtedy to bowiem Iga Świątek przystąpi do zmagań w Wimbledonie, który jak dotychczas nie był dla niej przesadnie szczęśliwy. Miejmy jednak nadzieję, że tym razem Polce pójdzie na nawierzchni trawiastej równie dobrze, co na francuskiej mączce.