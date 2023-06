Świątek pokazała, jak spędza wolny czas w Paryżu. Coś pięknego

Associated Press / © 2023 Associated Press

Roland Garros: Holger Rune - Francisco Cerundolo. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek wypoczywa przed meczem z Coco Gauff. Pokazała piękne zdjęcie

W związku z tym zawodniczka, która niedawno obchodziła swoje 22. urodziny, poświęca się oczywiście wytężonym ćwiczeniom. Treningi nie dadzą jednak nigdy odpowiednich efektów, jeśli nie damy organizmowi również solidnie odpoczywać - Polka więc znalazła i czas na to.

Świątek w relacji na swoim instagramowym profilu pochwaliła się wizytą w parku - udało jej się na wykonanej przez siebie fotografii uchwycić nawet parę łabędzi i jest to bez wątpienie ujęcie nie tylko piękne, ale i bardzo kojące. Nic więc tylko trzymać kciuki, by podobny spokój udzielał się i najlepszej rakiecie świata w potyczce z Gauff .

Roland Garros 2023. Iga Świątek broni na turnieju tytułu z zeszłego roku

Do tejże dojdzie z kolei 7 czerwca, prawdopodobnie wczesnym popołudniem - już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego wydarzenia wraz z Interią Sport. Jeśli Świątek uda się awansować, to w półfinale czeka ją starcie z kimś z pary Beatriz Haddad Maia - Ons Jabeur.