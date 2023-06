Do pierwszego meczu Świątek z Gauff doszło dwa lata temu w półfinale w Rzymie i było to w zasadzie jedyne ich spotkanie, o którym można powiedzieć, że było względnie wyrównane. Polka wygrała 7:6 (7-3), 6:3.

"Nie obawiam się meczu z Igą. Chciałam znów z nią zagrać, szczególnie tutaj. Mam takie podejście, że jeśli chcesz być najlepsza, to musisz grać z najlepszymi. Bez tego nie ma progresu. Byłoby coś tchórzliwego w stwierdzeniu, że wolałabym uniknąć meczu z nią. Oznaczałoby to, że nie chcę stawiać czoła wyzwaniom. Chcę zobaczyć, na ile udało mi się poprawić, bo wydaje mi się, że gram lepiej" - dodała.

Roland Garros 2023: Coco Gauff chce przerwać niemoc przeciwko Idze Świątek. Polka zna to uczucie

"Kłamałabym, jakbym powiedziała, że takie rzeczy nie mają znaczenia. Pamiętam, jak wygrałam pierwszy raz z Marią. To był jeden z pierwszych turniejów z trenerem Wiktorowskim i on dał mi nowy sposób na podejście do tego meczu, zarówno taktycznie, jak i mentalnie. Bardzo mi to wtedy pomogło. Bez zmiany szkoleniowca pewnie byłoby mi ciężej, ale wierzę, że i tak w końcu jakoś bym sobie poradziła, bo po prostu cały czas się rozwijam" - zdradziła Świątek.