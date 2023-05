Świątek o krok od przejścia do historii. Wystarczy jedno, legendy "czekają"

Niedługo potem raszynianka musiała ostatecznie kreczować - i marzenie o trzecim z rzędu triumfie na Italian Open prysnęły niczym bańka mydlana. Zasadne było wówczas pytanie: czy Świątek zdoła powrócić do rywalizacji na kolejną odsłonę Wielkiego Szlema, czyli turniej Rolanda Garrosa w Paryżu?

Na szczęście wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że ze zdrowiem 21-latki wszystko jest już absolutnie w porządku. Nasza reprezentantka przechodzi przez wytężone treningi i szykuje się do tego, by obronić w stolicy Francji swój tytuł z zeszłego roku oraz... swoją pozycję liderki światowego rankingu WTA.