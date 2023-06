Świątek może mieć poważny kłopot poza kortem. Radwańska nazwała rzeczy po imieniu

Polka jest Świątek najmłodszą zawodniczką od czasu Martiny Hingis, która na kortach im. Rolanda Garrosa dotarła do tej fazy rozgrywek trzykrotnie (2020, 2022, 2023).

- Iga pokazuje poziom, jakiego w tej chwili nie można zobaczyć u innych graczy. Nie wiem, jaki wysiłek trzeba podjąć, żeby chociaż zbliżyć się do wygrania z nią seta. Jest bardzo konsekwentna, skupiona i niezwykle silna. Piłki przez nią uderzone mają niewiarygodną moc - ocenia Agnieszka Radwańska w rozmowie z serwisem rolangarros.com.

Świątek ma szansę zostać pierwszą tenisistką od 2007 roku, która w Paryżu obroni wielkoszlemowy tytuł. Jako ostatnia dokonała tego Belgijka Justin Henin.

Co może zatrzymać Igę? Radwańska bez wahania wskazuje dwa zagrożenia. Jedno z nich czyha na liderkę światowego rankingu nie tylko na korcie.

- Myślę, że najpoważniejszym kłopotem dla niej może być... ona sama, a konkretnie presja, jaką będzie na sobie wywierać. To jej największe zagrożenie. A dopiero potem należy obawiać się Aryny Sabalenki. Bo szczerze mówiąc, nie widzę nikogo innego - twierdzi swego czasu druga rakieta świata.

O finał Rolanda Garrosa raszynianka powalczy w czwartek. Jej rywalką będzie rewelacyjna w tym roku Beatriz Haddad Maia. Brazylijka nie będzie łatwą przeszkodą do pokonania - w sierpniu ubiegłego roku pokonała Świątek w Toronto.