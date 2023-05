Świątek chwyciła za marker i... zamarła. Potem przekazała kibicom wiadomość

Cóż to był za mecz z wykonaniu liderki rankingu WTA. Iga Świątek na długo przed starciem z Cristiną Buscą stawiana była w roli faworytki. Gdy jednak przyszło co do czego, Polka wyraźnie nie radziła sobie z atakami znacznie niżej notowanej oponentki. W drugim secie na kort weszła jednak Iga Świątek, która od ponad roku zachwyca dziennikarzy i kibiców. 21-latka pokonała Hiszpankę, a gdy podeszła po meczu do jednej z kamer, od razu chwyciła za market. Długo zastanawiała się jednak, jaką wiadomość przekazać kibicom.