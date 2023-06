Jeśli chodzi o zachowanie pozycji numer jeden w światowym rankingu, Iga Świątek ma wszystko w swoich rękach. By zachować prowadzenie, Polka potrzebuje przynamniej awansu do półfinału, jeśli Aryna Sabalenka zrobi to samo, Polka musi zagrać w finale, a jeśli Białorusinka także dostanie się do decydującego, 22-latka Raszyna bezwzględnie musi zwyciężyć.