Słynny Ukrainiec grzmi ws. Sabalenki. Uderza w Putina i Łukaszenkę. "Sprawa zamknięta"

Roland Garros. Aryna Sabalenka zabrała głos w sprawie wojny na Ukrainie

Wszystko rozpoczęło się po meczu drugiej obecnie rakiety świata z ukraińską tenisistką Martą Kostiuk. Jedna z dziennikarek zapytała wówczas Arynę Sabalenkę o jej stanowisko w kwestii ataku Rosji na Ukrainę przy wsparciu jej ojczyzny. - Jeśli chodzi o wojnę, to wiele razy przecież o tym mówiłam. Nikt z rosyjskich lub białoruskich sportowców nie popiera wojny. Nikt. Jak można popierać wojnę? Normalni ludzie nigdy tego nie robią. To oczywiste, że nie popieramy wojny. To jak jeden plus jeden, zawsze równa się dwa. Jeśli moglibyśmy w jakiś sposób zatrzymać wojnę jako sportowcy, to od razu byśmy to uczynili. Niestety nie mamy takiej mocy - usłyszała w odpowiedzi z ust białoruskiej zawodniczki .