Skandal z udziałem genialnej Rosjanki. Karygodne zajście. "Głupi ruch"

Podczas sobotniego meczu genialnej nastoletniej Rosjanki Mirry Andriejewej z reprezentantką Stanów Zjednoczonych Coco Gauff doszło do skandalicznej sytuacji. W pewnym momencie w akcie frustracji urodzona w Krosnojarsku 16-latka uderzyła piłeczką w stronę wypełnionych trybun. - To był głupi ruch z mojej strony - mówiła po meczu Mirra Andriejewa. Jej rywalka została natomiast zapytana o to, czy Rosjanka za swoje zachowanie nie powinna zostać zdyskwalifikowana.