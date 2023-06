Uwagę na problem zwrócił Novak Djoković . Nie mógł liczyć na przychylność publiki w trakcie ostatecznie wygranego meczu 7:6 (7-4), 7:6 (7-5), 6:2 nad rozstawionym z numerem 29. Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną w trzeciej rundzie turnieju. Niewykluczone, że zachowanie kibiców w pewien sposób przyczyniło się nawet do niewymuszonych błędów popełnionych przez Serba na korcie. A co konkretnie robili? Jak mówił później Djoko, okazywali mu "brak szacunku" i "wygwizdywali każdą rzecz" . W odpowiedzi tenisista... sarkastycznie oklaskiwał widzów na Court Philippe Chatrier.

Za chwilę wypowiedział się już spokojniej i w bardziej koncyliacyjny tonie. "Tak czy inaczej to ich prawo. Zapłacili za bilet . Mogą robić, co chcą" - stwierdził.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Roland Garros: Novak Djoković - Alejandro Davidovich Fokina. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Buczenie i gwizdy na Roland Garros 2023. Część tenisistów i tenisistek ma już tego dość

"Kocham was. Dziękuję wam! Publiczność była tak wspaniała, że mnie zmotywowała. Dopingowali mnie tak bardzo, że naprawdę chciałem wygrać"- powiedział sarkastycznie, nie kryjąc emocji . Wcześniej wielokrotnie przykładał palec do ust, gestem zachęcając kibiców do ostudzenia nastrojów.

Nieprzychylności publiki doświadczyła także Elina Switolina . Ukrainka odmówiła swojej przeciwniczce, Rosjance Annie Blinkowej, podania ręki przy siatce, tuż po spotkaniu. To jej gest sprzeciwu wobec wojny w Ukrainie. Niektórzy widzowie skwitowali to buczeniem .

" Nie spodziewałam się tego . Nie mam na to żadnej odpowiedzi, ale szczerze mówiąc, ci ludzie powinni się wstydzić. Chciałabym wiedzieć, jak ci kibice zareagują na takie zachowanie za dziesięć lat, kiedy wojna się zakończy. Myślę, że oni też będą zdawać sobie sprawę z tego, co zrobili" - podsumowywała gorzko na konferencji prasowej.