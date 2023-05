Show 16-latki we French Open. Popis, kolejny efektowny awans

Pięć straconych gemów w pierwszej rundzie eliminacji, dwa w drugiej i jedyny zacięty mecz z Camilą Osorio w trzeciej rundzie, choć bez straty seta - tak wyglądały dotychczasowe starcia 16-letniej Mirry Andriejewej na paryskiej mączce. Nastolatka z Syberii przebojem, ledwie miesiąc temu, zameldowała się w dorosłym tenisie i nadal w nim zadziwia. Dziś nie potrzebowała nawet godziny, by rozbić doświadczoną Amerykankę Alison Riske-Amitraj.

Roland Garros 2023. Kapitalny początek meczu Mirry Andriejewej

33-letnia tenisistka z Pittsburgha jeszcze nigdy w swojej 11-letniej historii startów w stolicy Francji nie przeszła drugiej rundy turnieju singlowego - i być może już tego tutaj nie dokona. Nie była dotąd zawodniczką ze światowych szczytów, choć cztery lata temu "wdrapała" się na 18. miejsce w rankingu WTA, po chyba najlepszym okresie swojej kariery. Trzykrotnie grała wtedy w finałach turniejów, w WTA 1000 w Wuhan uległa Arynie Sabalence. Tyle że jeśli jej gdzieś już dobrze szło, to raczej na kortach twardych lub trawiastych. Mączka do ulubionych nawierzchni za to nie należała.

W starcie z Mirrą Andriejewą Alison Riske-Amitraj nie miała nic do powiedzenia. Młodziutka Rosjanka dominowała od pierwszej do ostatniej akcji, w każdym elemencie miała przewagę. Nic sobie nie robiła z serwisów rywalki - Amerykanka miała ledwie 36 procent wygranych pierwszych podań. Andriejewa zresztą niczym TGV weszła w to spotkanie na dzień dobry wygrała... dziesięć akcji! Przełamała rywalkę i kontrolowała spotkanie. Amerykanka miała okazję wrócić do gry, w siódmym gemie prowadziła 40:0, miała trzy szanse na odrobienie przełamania. Nie dała rady, Andriejewa wygrała pięć kolejnych piłek, a w następnym gemie, gdy podawała Riske - kolejne cztery. W 30 minut zakończyła więc seta, wygrała 6:2.

French Open 2023. Kolejny popis nastolatki. Kto zatrzyma Mirrę Andriejewą?

Ten drugi trwał jeszcze krócej, ledwie 27 minut. Zaczął się od sześciu punktów z rzędu Andriejewej, co wliczając końcówkę pierwszego seta - daje aż 15 kolejnych akcji dla 16-latki. Rzadko spotykana to rzecz w zawodowym tenisie na tym poziomie. Emocji tu już nie było, bo po prostu być nie mogło. Do mocnych uderzeń z forhendu nastolatki Riske nie zdążała. Raz przełamała co prawda rywalkę, ale w kolejnych czterech gemach ugrała ledwie cztery punkty. Mecz zakończył się więc po 56 minutach triumfem Mirry Andriejewej, która dzięki temu awansuje już w okolice 111.-115. miejsca w światowym rankingu. A jeśli wygra kolejne starcie, będzie w TOP 100.

Tu jej rywalką w czwartek będzie lepsza zawodniczka z pary: Diane Parry (Francja) - Anhelina Kalinina (Ukraina).

Statystyki meczu Mirra Andriejewa 2 - 0 Alison Riske-Amritraj Wygrane break pointy 5 1 % wygranych break pointów 83% 25% Break pointy 6 4 Błędy serwisowe 18 11 Asy serwisowe 1 1 Punkty 54 23

Mirra Andriejewa / AFP/AFP -/