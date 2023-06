Sensacyjny zwrot akcji w sprawie Sabalenki. Zapadła nagła decyzja

Po spotkaniu Aryna Sabalenka czekała na swoją rywalkę przy siatce. Ta jednak zgodnie z oczekiwaniami nawet na nią nie spojrzała, nie mówiąc o podaniu ręki . Udała się prosto w stronę sędziego, dziękując za mecz, a następnie zeszła do szatni... przy "akompaniamencie" gwizdów ze strony fanów zgromadzonych na trybunach.

Aryna Sabalenka w półfinale Rolanda Garrosa. Białorusinka stawi się na konferencji prasowej

Dużo bardziej zaskakujące jest to, co wydarzyło się po spotkaniu. Aryna Sabalenka zdecydowała się bowiem zjawić na otwartej konferencji prasowej, o czym poinformował między innymi znany komentator Jose Morgado. Spotkanie Białorusinki z dziennikarzami zaplanowano na godzinę 16.15. Po swoich dwóch poprzednich pojedynkach 25-latka nie rozmawiała ze wszystkimi przedstawicielami mediów, na co zielone światło dali organizatorzy Rolanda Garrosa.