Sensacyjny zwrot akcji w meczu Aryny Sabalenki. Jasny sygnał dla Igi Świątek

Głośno mówiło się jednak do tej pory nie tyle o samej grze Aryny Sabalenki, lecz raczej o jej wypowiedziach, jakie padały w sali konferencyjnej, gdy zabierała głos w sprawie wojny na Ukrainie oraz "tłumaczyła się" z podpisania listu popierającego białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenkę . Po meczu z rosyjską tenisistką druga rakieta świata poszła o krok dalej, nie stawiając się na spotkaniu z wszystkimi dziennikarzami i to za przyzwoleniem organizatorów Rolanda Garrosa.

Białorusinka weszła w niedzielny mecz w piorunujący sposób, wygrywając pięć pierwszych gemów. Wówczas doszło do spektakularnego zwrotu akcji - do głosu doszła Sloane Stephens która... doprowadziła do wyrównania, choć przy wyniku 5:4 miała ogromne problemy z obroną własnego serwisu. Aryna Sabalenka była widocznie podirytowana, ale zdołała zareagować, wygrywając kolejnego gema. Później to samo zrobiła tenisistka ze Stanów Zjednoczonych i do rozstrzygnięcia losów pierwszej partii potrzebny był tie-break. Górą była w nim wiceliderka światowego rankingu, zwyciężając 7:5.