Sabalenka zaatakowana poza kortem. Ukrainka tym razem jej nie darowała

Kostiuk nie podała rywalce ręki , a publiczność skwitowała to przeciągłym buczeniem. Sabalenka była przekonana, że to dezaprobata wymierzona w jej kierunku i zaczęła się nerwowo kłaniać widowni , nie szczędząc przy tym teatralnych gestów. Dopiero po chwili zorientowała się, że nie chodzi jednak o nią .

Wojna w Ukrainie. Sabalenka jeszcze raz powtarza wyuczoną formułkę

- Dlaczego musimy o tym mówić na głos? - przerwała jej 25-letnia tenisistka. - To oczywiste, że nie popieramy wojny. To jak jeden plus jeden, zawsze równa się dwa. Jeśli moglibyśmy w jakiś sposób zatrzymać wojnę jako sportowcy, to od razu byśmy to uczynili. Niestety nie mamy takiej mocy.