Sabalenka wskazała, komu kibicuje w finale i... Mocna wpadka, mogła uważać

Na tym etapie lepsza okazała się bowiem reprezentantka Czech Karolina Muchova , która pokonała Białorusinkę 7:6 (7-5), 6:7 (5-7), 7:5. Sabalenka mogła się wiec skupiać już tylko na zbliżającym się Wimbledonie - co w zasadzie podkreśliła na konferencji prasowej - ale... nazajutrz wróciła jeszcze na moment do potyczki z Muchovą w mediach społecznościowych.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek awansowała do finału Roland Garrosa! SKRÓT MECZU. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Roland Garros 2023. Sabalenka zwróciła się do Muchovej i... zaliczyła istotne potknięcie

"Nie osiągnęłam takiego wyniku, jakiego bym sobie życzyła, ale gra była niesamowita" - stwierdziła Sabalenka . Potem oznaczyła ona "Karolinę Muchovą" i dodała: "Gratulacje z okazji wygranej i wszystkiego dobrego w finale. To były cudowne dwa tygodnie spędzone w Paryżu. Nie mogę doczekać się zrobienia postępów i powrócenia silniejszą w przyszłym roku! Do zobaczenia wkrótce" - skwitowała.

Druga interesująca sprawa to konto, jakie zostało oznaczone we wpisie - okazuje się bowiem, że profil... raczej nie należy do "tej" Karoliny Muchovej, bowiem jest on nieaktywny od ponad dekady i praktycznie nie ma obserwujących. Fakt ten nie umknął internautom, którzy wytknęli drugiej rakiecie świata, że ma do czynienia z "fejkiem".