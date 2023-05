Sabalenka w ogniu krytyki przed starciem z Ukrainką. "Nie oczekuj szacunku"

- Nie chcę marnować energii na takie rzeczy. To nie moja sprawa, więc jeśli mnie nienawidzi, w porządku. Nie mogę nic z tym zrobić. Będą ludzie, którzy mnie kochają i będą ludzie, którzy mnie nienawidzą. Ja do niej takich uczuć nie żywię - powiedziała Białorusinka w piątek podczas dnia mediowego (cytaty za tennisuptodate.com).

Część fanów tenisa ostro zareagowała na słowa Aryny Sabalenki. "Nie oczekuj szacunku"

Jej wypowiedzi zostały odebrane przez fanów dwojako: jedni zinterpretowali je jako pokaz profesjonalizmu sportowego, a drudzy nie szczędzili cierpkich słów. "Szczerze mówiąc, ma to w sobie coś z pasywnej agresji, to coś jak powiedzenie miesiąc temu 'jeśli Ukraińcy będą mnie nienawidzić bardziej po wypowiedzi Łukaszenki, jeśli poczują się lepiej, nienawidząc mnie, chętnie im w tym pomogę'. Takie traktowanie sprawy niczego nie ułatwi" - napisał Diego Barbiani, jeden z użytkowników Twittera.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Światek i Miedwiediew trenują przed French Open. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

"To całkiem proste. Jeśli jesteś graczem rosyjskim lub białoruskim, dawaj do zrozumienia ukraińskim graczom, że jesteś całkowicie przeciwny inwazji na ich kraj. Jeśli tego nie zrobisz, nie oczekuj uścisku dłoni ani niczego zbliżonego do szacunku lub życzliwości" - napisał inny fan, chociaż Sabalenka właściwie nie oczekuje podania rąk. "'Nienawiść' to mocne słowo, jeśli naprawdę go użyła. To oczywiste, że Marta musi czuć się nieswojo" - czytamy w innym tweecie.