Sabalenka komentuje zachowanie Ukrainki. Pojawiło się sporo emocji. "Każdy normalny..."

Już po losowaniu głównej drabinki tegorocznego Roland Garros wiadomo było, że najwięcej emocji może wzbudzić właśnie mecz Kostiuk z Sabalenką. Tak rzeczywiście było, bo Ukrainka nie chciała podejmować żadnej interakcji z rywalką, zarówno przed meczem, jak i po jego zakończeniu (Sabalenka wygrała pewnie w dwóch setach), kiedy podałą rękę tylko sędzinie, omijając rywalkę szerokim łukiem. Spotkało się z to z dużym buczeniem ze strony zgromadzonej publiki, co spowodowało duże nieporozumienie. Sabalenka odebrała to bowiem jako krytykę w swojej stronę i posłała w kierunku trybun ironiczny ukłon, co część fanów odebrała jako szydzenie z Kostiuk.

Aryna Sabalenka pewnie awansowała do drugiej rundy Roland Garros. Po meczu najwięcej mówiło się jednak o zachowaniu Marty Kostiuk / Getty Images

Sabalenka komentuje zamieszanie z Kostiuk: Nikt normalny nie popiera wojny

Obie zawodniczki odniosły się do całej sytuacji na pomeczowej konferencji prasowej. Zaczęła Ukrainka, która wprost skierowała swoją wypowiedź w stronę krytykującej ją publiki.

Nie mam na to żadnej reakcji, ale szczerze mówiąc, ludzie powinni być zawstydzeni. Chcę wiedzieć, co będą o tym myśleć za 10 lat, kiedy wojna się skończy. Myślę, że nie będą czuli się ze sobą świetnie ~ Marta Kostiuk o kibicach, którzy wybuczeli ją po nie podaniu ręki Arynie Sabalence

"Wszyscy wiemy, że ukraińskie dziewczyny nie podają nam ręki, więc nie jest to dla nas zaskoczeniem, ale prawdopodobnie dla publiki dzisiaj już było. Uznali to za brak szacunku dla mnie jako gracza, dlatego ją wygwizdali" - przedstawiała z kolei swój punkt widzenia Sabalenka. Białorusinka została po chwili mocno dociśnięta do ściany przez jednego z dziennikarzy, który wprost skrytykował ją za wypowiedzi w temacie wojny sugerujące, by oddzielić sport od polityki, a także komentarze o nienawiści ze strony rywalek z Ukrainy. "Mówisz, że to polityka, mimo że rakiety wystrzeliwane z Białorusi nie wybierają, czy to polityk, czy tenisista" - powiedział.

Marta Kostiuk nie podała ręki Arynie Sabalence po zakończeniu meczu 1. rundy Roland Garros / Getty Images

Światowa dwójka najpierw odniosła się do kwestii swoich relacji z ukraińskimi tenisistkami i swoich komentarzy na ten temat. "Przede wszystkim, kiedy dostaję pytanie o Ukraińców, zadają mi pytanie w stylu: "Więc wiesz, że cię nienawidzą?". Tak, nie osobiście ani politycznie, po prostu zadają pytanie. Odpowiadam więc na pytanie, że jeśli mnie nienawidzą, to ja nic takiego nie czuję" - stwierdziła.

Następnie odniosła się stricte do tematu wojny, podkreślając, że ona jest jej w pełni przeciwna, mówiąc, że "nikt normalny nie popiera wojny".

Dlaczego musimy mówić głośno takie rzeczy? To jest jak jeden plus jeden, to jest dwa. Oczywiście nie popieramy wojny. Gdyby nasze wypowiedzi mogły w jakikolwiek sposób wpłynąć na wojnę, gdyby mogły ją zatrzymać, zrobilibyśmy to. Ale niestety nie jest to w naszych rękach ~ zaznaczyła

Sabalenka o Kostiuk: Nie zasłużyła, by opuszczać kort w taki sposób

Białorusinka stwierdziła także, że jej zdaniem Kostiuk nie zasłużyła, by schodzić z kortu w takich okolicznościach i przy takiej reakcji publiki, a ona sama rozumie sytuację rywalki i decyzję o nie podaniu jej ręki. "Wyobrażam sobie, jak podają nam rękę, a potem co się z nimi stanie od strony ukraińskiej. Rozumiem to. I rozumiem, że to nie jest taka osobista niechęć. Myślę, że prawdopodobnie nie... raczej nie. Myślę, że ona nie zasługuje na to, by, tak, opuścić kort w ten sposób" - zakończyła.

W kolejnej rundzie Sabalenka zagra z rodaczką, Iryną Szymanowicz.

Aryna Sabalenka przyznała po meczu, że jest przeciwna wojnie. "Każdy normalny jest przeciw wojnie" - powiedziała / Getty Images

Aryna Sabalenka i Marta Kostiuk po meczu / Getty Images