Rywalka Świątek skradła serca fanów. Wystarczyło jedno zdanie. "Jestem..."

Maria Sakkari "kupiła" fanów dystansem do siebie

Jej najsłynniejsza porażka w półfinale przypadła na rok 2021, kiedy w meczu o finał Roland Garros zagrała z Barborą Krejcikovą. Miała wtedy piłkę meczową na zakończenie spotkania, ale ostatecznie to Krejcikova zwyciężyła w trzech setach, by wygrać później zresztą cały turniej.

Fani zauważyli jednak ostatnio, że pojawiła się godna "rywalka" dla Sakkari w tym temacie. Chodzi o Weronikę Kudiermietową . Rosjanka w półfinale niedawnego turnieju w Rzymie uległa Anhelinie Kalininie, co było dla niej ósmą z rzędu porażką w półfinale turnieju WTA. Jeden z kibiców wykorzystał ten moment i postanowił wbić szpilkę Sakkari. " Ona idzie po ciebie Maria " - napisał krótko, mając oczywiście na myśli negatywne rekordy obu zawodniczek. Sakkari odpowiedziała momentalnie i trzeba przyznać, że zrobiła to z bardzo dobrym wyczuciem. " Jestem niepokonana " - odparła, pokazując spory dystans do własnej osoby.

Jej odpowiedź momentalnie spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony innych kibiców. "To dlatego cię kochamy, Maria" - napisał jeden z nich. "Nikt nie może rywalizować z twoim poczuciem humoru", "Pamiętaj, to ty będziesz śmiała się ostatnia" - pisali kolejni. Żeby być uczciwym, to należy oddać, że w ostatnich turniejach Sakkari nie przegrywała z byle kim. W Madrycie i Indian Wells pokonywała ją dopiero Aryna Sabalenka, co z pewnością nie jest żadną ujmą na honorze.