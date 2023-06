Rywalka Świątek była w szoku. Ależ osąd po starciu z Polką. "Dzięki Bogu"

Dzięki Bogu w imieniu Wang, że porażka do zera przypadła na mecz trzeciej rundy. Takie spotkania często przydarzają się już w pierwszej i czujesz się po nich okropnie. Ale hej, ona wygrała dwa mecze Rolanda Garrosa i to jest wspaniałe. To będzie ją bolało, ale Iga - wow. Była bezlitosna. Jeśli grasz świetnie przy każdym punkcie, nie oznacza to, że wygrasz każdą wymianę, ale grasz wówczas tak, jak chcesz. Właśnie to robi bardzo dobrze

~ przyznał Mats Wilander cytowany przez Eurosport