Po tym, jak Aryna Sabalenka dostała od ukraińskiej dziennikarki niewygodne pytania o wojnę i odcięcie się od Łukaszenki, organizatorzy Roland Garros 2023 rozłożyli nad Białorusinką parasol ochronny. I to ogromnych rozmiarów. Wygląda to tak, jakby teraz w prasowych spotkaniach z tenisistką mogli uczestniczyć tylko wybrani. A konkretnie ci, którzy nie zakłócą spokoju i sumienia 25-latki.

Jeśli chodzi o wojnę, to wiele razy przecież o tym mówiłam. Nikt z rosyjskich lub białoruskich sportowców nie popiera wojny. Nikt. Jak można popierać wojnę? Normalni ludzie nigdy tego nie robią

Rzecz w tym, że jej słowa - choć mogą brzmieć dobrze - nie są zupełnie prawdziwe . Niestety, nie wszyscy rosyjscy sportowcy całkowicie i jasno odcięli się od Władimira Putina i wojny w Ukrainie. Zasygnalizowała to Ukrainka Łesia Curenko , która kilka tygodni temu wycofała się z pojedynku z Sabalenką , tłumacząc się atakiem paniki.

Legenda atakuje Sabalenkę. "Możesz uratować tysiące istnień"

Były hokeista w mediach społecznościowych piętnował postawę Sabalenki i zaapelował do niej, by nie szukała alibi. Bo jego zdaniem, głos tak znanej i popularnej na Białorusi sportsmenki mógłby naprawdę spor zmienić.

"Jeżeli dla mediów życie jest ważniejsze niż jakikolwiek mecz, to takie pytania należy zadawać Sabalence, Owieczkinowi i wszystkim sportowcom z Rosji i Białorusi po każdych zawodach" - pisał w mediach społecznościowych Hasek.

Legendarny czeski bramkarz i wieloletni gracz NHL później zwrócił się wprost do białoruskiej tenisistki, apelując o to, by nie szukała alibi i jasno opowiedziała się przeciwko wojnie. "Kobieta na twoim miejscu może uratować tysiące istnień dzięki właściwej odpowiedzi" - napisał Czech.