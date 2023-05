Rosyjski gwiazdor "wyleciał" z Rolanda Garrosa. Konsternacja, co ogłosił chwilę po!

Drugi tenisista świata, Rosjanin Daniił Miedwiediew, jest już za burtą Rolanda Garrosa. We wtorek wicelider rankingu ATP musiał uznać wyższość dużo niżej notowanego (172. ATP) Thiago Seybotha Wilda, a w spotkaniu aż kipiało od emocji. Po spotkaniu sfrustrowany wyartykułował między innymi, co myśli na temat znienawidzonej przez siebie nawierzchni. To nie były wszystkie słowa, które znakomity zawodnik z siebie wyrzucił.