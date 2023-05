Rosyjska 16-latka oszalała na korcie. Ogromne emocje w hitowym starciu

Choć to był "tylko" finał eliminacji do Rolanda Garrosa, to tenisowi kibice ostrzyli sobie zęby na starcie młodziutkiej Mirry Andriejewej z Kolumbijką Camilą Osorio tak, jakby grały co najmniej ćwierćfinał turnieju głównego. I czwartkowy szlagier nie zawiódł w żadnych względzie - choć 16-latka z Syberii kilkukrotnie "wybuchała" na korcie, rzucała rakietą, to pokonała starszą rywalkę 7:6.