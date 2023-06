Prawie 32-letnia Pawluczenkowa, finalistka zmagań na paryskich kortach sprzed dwóch lat, straciła niemal cały poprzedni sezon z powodu kontuzji, co spowodowało znaczący spadek w klasyfikacji tenisistek. W tym roku pochodząca z Samary, ale mieszkająca na stałe w Dubaju, zawodniczka mozolnie odrabia rankingowe straty, jednak nie wiadomo, czy to wystarczy, by w Londynie załapać się choćby do kwalifikacji.