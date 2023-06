Po meczu Światek pojawiła się na konferencji prasowej, a dziennikarze pytali ją m.in. o jej wielkie rywalki. Nie zabrakło tematu Jeleny Rybakiny , która wycofała się z turnieju z powodu problemów zdrowotnych. - Wiem, że dziś trenowała. Potem przyszedł do mnie trener i powiedział, że Jelena wycofała się z zawodów. Nie rozmawialiśmy o tym więcej, bo było mało czasu do naszego meczu i skoncentrowaliśmy się na sobie - komentowała raszynianka.

Iga Świątek pytana o Arynę Sabalenkę. Tej puszczały nerwy

Co na to Świątek? Polka po meczu z Wang Xinyu zaznaczyła, że nie wie, co było powodem decyzji Sabalenki, która nie pojawiła się na ostatniej konferencji. "Chyba nie czuła się komfortowo..." - zaczęła, ale nie dokończyła myśli, bo w słowo weszła jej moderatorka. "To tyle" - rzuciła przedstawicielka organizatorów turnieju, kończąc konferencję, co mogło zostać odebrane jako chęć ucięcia pytań o białoruską tenisistkę.