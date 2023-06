Problemy na kortach Rolanda Garrosa. Iga Świątek mówi, że było gorzej

Piłki stają się martwe

- Są do niczego, są zgniłe. Gramy piłkami, które w dwie sekundy puchną. Nowe piłki nie wytrzymują jednego gema. To śmieszne - mówił 149. zawodnik na świecie. - Nie dlatego przegrałem, ale jeśli chcemy stwarzać dobre widowisko to nie tymi piłkami. Nie można nimi atakować. Niemal niemożliwe jest zaserwować asa. Trzeba prezentować zupełnie nowy styl tenisa: grać fizycznie, długo trzymać piłkę w korcie. Trzeba wkładać więcej wysiłku do każdej zagranej piłki, żeby ją przerzucić, bo nie odchodzi od rakiety - dodał.