Poruszające słowa ukraińskiej tenisistki. Chodzi o rywalkę ze światowego topu

W rozmowie z dziennikarzami przed turniejem Sabalenka powiedziała, że jeśli rywalka chce ją nienawidzić, to proszę bardzo, dodając, iż rozumie, dlaczego Ukrainka nie podaje jej ręki .

"Kiedy przyjeżdżam na turniej, to chcę wygrać każdy mecz, jedynie nie podaję ręki w niektórych przypadkach. Nigdy nie mówiłam ani w wywiadach, ani prywatnie, że nienawidzę Sabalenki ani kogoś innego . Nie wiem, jak skomentować fakt, że ona zaczęła o tym mówić" - przyznała Kostiuk.

Jedną z rzeczy, o które natomiast Ukrainka obwinia Białorusinkę jest, iż ta trenuje w Rosji i rozmawia z tamtejszymi mediami. Według Kostiuk to niedopuszczalne i gdyby role się zmieniły, ona postąpiłaby inaczej.

"Przede wszystkim nie mogę czuć szacunku dla jej wyboru dalszego przebywania w Rosji, trenowania tam i rozmawiania z tamtejszymi mediami. Ponadto braku wyprowadzki z państw agresorów, mimo że ma na to wystarczające środki finansowe. Nie mogłabym zaakceptować siebie, kiedy mój kraj robi takie rzeczy, a ja tam zostaję i ludzie wokół mnie po prostu dalej żyją, odpoczywają, robią to co wcześniej" - stwierdziła 20-latka.