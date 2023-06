Piękne zachowanie Igi Świątek. Mnóstwo pochwał pod jej wpisem

'"Mam coś podobnego do tego, co złapała Jelena Rybakina ( Kazaszka także wycofała się z imprezy, tylko że przed meczem trzeciej rundy , z powodu infekcji wirusowej - przyp. red.). Moje ciało nie dało rady. Zrobiłam wszystko, co możliwe, ale niestety, okazało się, że nie mogę normalnie grać" - tłumaczyła potem Ukrainka.